Матч-агент ФИФА: играть с иностранными командами россиянам хорошо, но рискованно

Матч-агент ФИФА Ирина Полянская обрисовала ситуацию с международными контрольными матчами российских клубов на сборах.

«Конечно, нашим клубам хочется сыграть с иностранными соперниками. И очень жаль, что сербы вынуждены отказываться от сборов в Турции. Как раз они готовы встречаться с российскими командами. Играть с зарубежными соперниками хорошо, но рискованно. В прошлом году болгары в последний момент отменили спарринги со «Спартаком», «Краснодаром» — под давлением болельщиков. Хотя ФИФА не возражала против этих игр. Хорошо, что сербы предупредили о неприезде в Турцию не в последний момент и у нас есть возможность подыскать им замену», — сказала Полянская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.