Матч Второй Бундеслиги прерывался несколько раз из-за протестных акций фанатов

Матч второго по значимости немецкого футбольного дивизиона между «Падерборном» и «Ганзой» Росток (3:0) прерывался несколько раз из-за акций протеста, которые устраивали болельщики обеих команд.

Фанаты немецкой «Ганзы» запускают фейерверки над полем:

С первой и до 12-й минуты матча фанаты «Падерборна» и «Ганзы» демонстративно молчали, выражая таким способом протест, связанный с решением Немецкого футбольного союза продать часть трансляционных прав на показ местного футбола частным инвестиционным компаниям.

На 12-й минуте встречи болельщики стали запускать фейерверки над футбольным полем, которые, как подчёркивается, долетали до его середины. После этого игра была возобновлена, однако на 56-й минуте матч снова был прерван, поскольку фанаты «Ганзы» вновь стали применять пиротехнику. Несмотря на подобное поведение болельщиков, матч был доигран до конца.