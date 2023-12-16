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Месси первый в списке лучших аргентинских игроков по версии FourFourTwo, Марадона — второй

Месси первый в списке лучших аргентинских игроков по версии FourFourTwo, Марадона — второй
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Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших аргентинских футболистов за всю историю футбола. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси возглавил этот рейтинг, легендарный Диего Марадона расположился на второй строчке, чемпион мира 1978 года Марио Кемпес занял третье место.

  1. Лионель Месси (нападающий, 2003 — сейчас).
  2. Диего Марадона (полузащитник, 1976—1997).
  3. Марио Кемпес (нападающий, 1971—1996).
  4. Даниэль Пассарелла (защитник, 1971—1989).
  5. Габриэль Батистута (нападающий, 1988—2005).
  6. Оскар Руджери (защитник, 1981—1997).
  7. Хорхе Бурручага (полузащитник, 1982—1998).
  8. Убальдо Фильоль (голкипер, 1965—1991).
  9. Анхель Ди Мария (нападающий, 2005 — сейчас).
  10. Хавьер Маскерано (защитник, 2003—2020).

В скобках указаны амплуа футболистов и годы игровой карьеры.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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