«Краснодар» рассмотрит вариант с подписанием Джикии в случае ухода Алонсо

В «Краснодаре» могут рассмотреть вариант с переходом защитника «Спартака» Георгия Джикии. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Джикии, если зимой команду покинет защитник Хуниор Алонсо. Отмечается, что на данный момент никаких переговоров по Джикии не было. В «Краснодаре» надеются, что Алонсо останется в клубе как минимум до лета 2024 года.

Контракт Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний защитник провёл шесть матчей. Также на его счету три матча в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В 2023 году Джикия участвовал в двух товарищеских матчах сборной России.