Ребров: у Эмери не сложилось в «Спартаке», потому что ему проще со средней командой

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров объяснил, почему у главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери не заладилась карьера в московском клубе.

«Я много думал, почему у Эмери не сложилось. Неудачи в «ПСЖ» и «Арсенале» помогли найти ответ. Да, «Спартак» – не европейский топ, но для России это важнейшее явление. И нужно уметь работать в условиях давления.

Мне кажется, Эмери проще со средней командой. Игроки, которые не привыкли к большим задачам и которые вдруг побеждают, заглядывают тренеру в рот и чуть ли не молятся на него. И Эмери как раз умеет сделать так, чтобы средние футболисты из средней команды в своей лиге почувствовали себя чем-то большим. И идёт с ними, зная, что они за него горой и что верят только в него», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

Напомним, Унаи Эмери был главным тренером «Спартака» с июля по ноябрь 2012 года.