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Гарри Магуайр стал игроком месяца в ноябре по версии болельщиков «Манчестер Юнайтед»

Поклонники «Манчестер Юнайтед» признали защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра игроком месяца по итогам ноября. Об этом информирует официальный аккаунт английского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» в соцсети Х (ранее Twitter)

В ноябре 30-летний защитник принял участие в победных матчах английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:0), «Лутон Таун» (1:0) и «Эвертоном» (3:0).

В нынешнем сезоне Магуайр сыграл в составе «красных дьяволов» в 17 матчах во всех турнирах, а которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В минувшем матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) Магуайр получил повреждение, сроки восстановления после которого неизвестны на текущий момент.