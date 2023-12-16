«Атлетик» Б — «Атлетико» М: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

В матче 17-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид. Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В прошлом сезоне чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дважды обыграл «Атлетик» с минимальным счётом 1:0.
«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Атлетик» находится на шестой строчке, заработав 29 очков за 16 игр. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (41).
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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