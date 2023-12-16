Артём Ребров поделился воспоминаниями о конфликте Дзюбы с Эмери

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров вспомнил подробности конфликта экс-тренера красно-белых Унаи Эмери с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Отношения Эмери с Дзюбой были реально непростые. У Артёма тогда был 10-й номер, а Унаи часто отмечал, что это многое значит. Говорил, какие важные люди в «Спартаке» носили 10-й номер, что надо соответствовать. Мне кажется, такие штуки Дзюбу задевали.

Не могу сказать, что у них был открытый конфликт, но маленькие недопонимания точно присутствовали. Надо было сесть и проговорить претензии друг к другу, но они этого не сделали. В итоге всё закончилось «тренеришкой». Я был рядом, когда Дзюба сказал про тренеришку. Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артём хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто он эмоциональный, шёл и ляпнул», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

Напомним, Унаи Эмери был главным тренером «Спартака» с июля по ноябрь 2012 года. Артём Дзюба принадлежал клубу с 2007 по 2015 год. Он успел съездить в аренду в «Томь» и «Ростов».