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«Уроки будем делать, пенал взял с собой?» Тикнизян пошутил над Пиняевым

«Уроки будем делать, пенал взял с собой?» Тикнизян пошутил над Пиняевым
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пошутил над одноклубником Сергеем Пиняевым. Они встретились на Матче звёзд Фонбет Кубка России, который проходит сегодня, 16 декабря, в Сколкове.

Видео доступно в телеграм-канале FONBET Кубок России

«О, Серёжа, здорово! Брат, ну что, уроки будем делать? Пенал взял с собой?» — сказал Тикнизян Пиняеву.

Тикнизян и Пиняев сыграют в составе сборной Пути РПЛ. Команда Пути РПЛ встретится со сборной Пути регионов в формате 5х5. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков.

Напомним, «Локомотив» вышел из группы в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. В первом матче железнодорожники на выезде сыграли вничью с калининградской «Балтикой» — 2:2. Ответная встреча состоится в марте 2024 года.

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