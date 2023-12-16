Ребров рассказал, что Эмери — единственный тренер, который хвалил его при всех

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров поделился воспоминанием о похвале экс-тренера красно-белых Унаи Эмери в его адрес.

«Мы победили «Бенфику» в Лиге чемпионов, на следующий день утренняя тренировка. Вдруг Эмери при всех говорит: «Мне бы хотелось отдельно выделить Артёма Реброва. Он нормально отнёсся к тому, что начал сезон третьим, работал, получил шанс и воспользовался им».

В моей жизни такого ни до, ни после больше не было – чтобы тренер при всех хвалил меня. Вторую игру с «Бенфикой» в Лиссабоне играл тоже я – и даже отбил пенальти», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

Напомним, Унаи Эмери был главным тренером «Спартака» с июля по ноябрь 2012 года. Артём Ребров выступал за «Спартак» c 2011 по 2022 год.