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«Это изменит историю футбола». Анчелотти — о создании Европейской Суперлиги

«Это изменит историю футбола». Анчелотти — о создании Европейской Суперлиги
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как он относится к информации о том, что в скором времени может быть создана Европейская Суперлига, которая заменит Лигу чемпионов.

«Чтобы высказать мнение на этот счёт, нужно подождать и посмотреть, что произойдёт 21 декабря. Возможно, случится что-то важное, что изменит историю нынешнего футбола. Будут изменён календарь матчей и многое другое. Но придётся потерпеть», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент «сливочных» Флорентино Перес ведёт переговоры с 50–60 клубами о создании Суперлиги, которая могла бы включать в себя два-три дивизиона. Также 21 декабря состоится суд Европейского Союза по антимонопольному иску в отношении УЕФА и ФИФА. В случае его удовлетворения клубы смогут без последствий отказаться от участия в турнирах под эгидой этих организаций.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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