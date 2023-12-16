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Аршавин — вратарю Фролову: хочешь в поле играть? Играй

Аршавин — вратарю Фролову: хочешь в поле играть? Играй
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Перед началом Матча звёзд Фонбет Кубка России между тренером команды Пути РПЛ Андреем Аршавиным и голкипером Евгением Фроловым произошёл диалог. Вратарь высказал желание сыграть в поле, тренер разрешил ему.

Фролов. Андрей Сергеевич, я могу в поле играть!

Аршавин. Хочешь? Играй.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Кубка России.

Напомним, матч пройдёт сегодня, 16 декабря, и начнётся в 16:00 мск. Встреча будет проведена в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Помимо самой игры, зрителей ждут челленджи под названиями «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл». Матч звёзд Кубка России состоится на стадионе «Лайв Арена» в Новоивановском (Московская область).

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России
16 декабря 2023, суббота. 16:20 МСК
Команда пути РПЛ
Не начался
Команда пути регионов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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