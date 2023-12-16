Анчелотти — прессе: уже знаю, кто будет нашим вратарём в ближайшей игре, но вам не скажу

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отказался сообщать журналистам, кто будет играть в воротах «сливочных» в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом», который состоится завтра, 17 декабря (23:00 мск).

«Я уже решил, кто из голкиперов выйдет на поле с первых минут, но я ещё не говорил с ними об этом. Хочу, чтобы они узнали о моём решении лично из моих уст, а не из прессы. Они заставляют меня сомневаться, потому что оба очень хороши», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Анчелотти находится перед сложной дилеммой, поскольку резервный вратарь «Реала» Андрей Лунин продемонстрировал высокий уровень игры, подменяя травмированного Кепу Аррисабалагу, в результате чего итальянский специалист вынужден определять, как справедливо распределить между двумя голкиперами игровое время.

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