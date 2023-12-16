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Эффектное колесо и точное попадание Турищева в цель на Матче звёзд Кубка России

Эффектное колесо и точное попадание Турищева в цель на Матче звёзд Кубка России
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В эти минуты проходят челленджи в рамках Матча звёзд Фонбет Кубка России. Нападающий команды Пути регионов Максим Турищев исполнил эффектное колесо и попал в центральную мишень в рамках челленджа под названием «В цель».

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Кубка России.

Помимо этого испытания, также пройдут челленджи «Пинбол» и «Кипербатл». Мероприятие проходит на стадионе «Лайв Арена» в Новоивановском (Московская область). Сам Матч звёзд начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России
16 декабря 2023, суббота. 16:20 МСК
Команда пути РПЛ
Не начался
Команда пути регионов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, тренерами команды Пути РПЛ являются Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Сергей Овчинников. Тренеры команды Пути регионов — Вадим Евсеев, Дмитрий Кузнецов и Андрей Каряка.

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