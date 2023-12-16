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Александр Бородюк рассказал, какие команды стали для него открытием в первом круге РПЛ

Александр Бородюк рассказал, какие команды стали для него открытием в первом круге РПЛ
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Бывший российский футболист Александр Бородюк поделился мнением о том, выступление каких команд в Российской Премьер-Лиге стало для него открытием по итогам первого круга чемпионата.

«Турнирная таблица закономерна. Открытием можно назвать две команды — «Краснодар» и «Крылья». Конкурировать [за титул] в весенней стадии будут несколько команд — «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и «Локомотив». Я делаю этот вывод по всем футбольным компонентам. Но в нашем чемпионате всё может быть», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь после аналогичного количества матчей в РПЛ «Крылья Советов» заработали 29 очков и располагаются на шестой строчке.

Турнирная таблица чемпионата России
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