Александр Бородюк рассказал, какие команды стали для него открытием в первом круге РПЛ

Бывший российский футболист Александр Бородюк поделился мнением о том, выступление каких команд в Российской Премьер-Лиге стало для него открытием по итогам первого круга чемпионата.

«Турнирная таблица закономерна. Открытием можно назвать две команды — «Краснодар» и «Крылья». Конкурировать [за титул] в весенней стадии будут несколько команд — «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и «Локомотив». Я делаю этот вывод по всем футбольным компонентам. Но в нашем чемпионате всё может быть», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь после аналогичного количества матчей в РПЛ «Крылья Советов» заработали 29 очков и располагаются на шестой строчке.