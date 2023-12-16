Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Анчелотти: на Рождество не жду подарка от клуба в виде продления контракта

Тренер «Реала» Анчелотти: на Рождество не жду подарка от клуба в виде продления контракта
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, когда будет принято решение о его будущем в клубе.

«Дата завершения моего контракта — 1 июля 2024 года, а до тех пор я нахожусь здесь. Я не спешу продлевать контракт с клубом, и в этом нет никакой проблемы. Я не ожидаю подарка от «Реала» на Рождество в виде пролонгации контракта, потому что быть тренером такого клуба — это уже подарок», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что по окончании нынешнего сезона итальянский специалист может возглавить сборную Бразилии. Также были слухи о том, что руководство «сливочных» намерено продлить трудовое соглашение с Анчелотти ещё на два года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Анчелотти — прессе: уже знаю, кто будет нашим вратарём в ближайшей игре, но вам не скажу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android