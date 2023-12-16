Тренер «Реала» Анчелотти: на Рождество не жду подарка от клуба в виде продления контракта

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, когда будет принято решение о его будущем в клубе.

«Дата завершения моего контракта — 1 июля 2024 года, а до тех пор я нахожусь здесь. Я не спешу продлевать контракт с клубом, и в этом нет никакой проблемы. Я не ожидаю подарка от «Реала» на Рождество в виде пролонгации контракта, потому что быть тренером такого клуба — это уже подарок», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что по окончании нынешнего сезона итальянский специалист может возглавить сборную Бразилии. Также были слухи о том, что руководство «сливочных» намерено продлить трудовое соглашение с Анчелотти ещё на два года.

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