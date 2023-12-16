Турецкие судьи выдвинули требования, после выполнения которых они вернутся на поле

Судьи Турецкой футбольной федерации составили список из семи требований, после исполнения которых они вернутся на футбольное поле. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, судьи бойкотировали матчи чемпионата Турции после инцидента, произошедшего в рамках Суперлиги после игры «Анкарагюджю» с «Ризеспором» (1:1), когда президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра встречи — Халила Умута Мелера.

Напомним, ранее Федерация футбола Турции сообщила, что Коджа пожизненно отстранён от футбола. Кроме того, «Анкарагюджю» должен будет выплатить $ 69 тыс. (€ 63 тыс.) и провести пять домашних матчей без болельщиков. Также Кодже предстоит предстать перед судом по обвинению в нанесении телесных повреждений государственному служащему.