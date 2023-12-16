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Турецкие судьи выдвинули требования, после выполнения которых они вернутся на поле

Турецкие судьи выдвинули требования, после выполнения которых они вернутся на поле
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Судьи Турецкой футбольной федерации составили список из семи требований, после исполнения которых они вернутся на футбольное поле. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчоглу в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, судьи бойкотировали матчи чемпионата Турции после инцидента, произошедшего в рамках Суперлиги после игры «Анкарагюджю» с «Ризеспором» (1:1), когда президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра встречи — Халила Умута Мелера.

Напомним, ранее Федерация футбола Турции сообщила, что Коджа пожизненно отстранён от футбола. Кроме того, «Анкарагюджю» должен будет выплатить $ 69 тыс. (€ 63 тыс.) и провести пять домашних матчей без болельщиков. Также Кодже предстоит предстать перед судом по обвинению в нанесении телесных повреждений государственному служащему.

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