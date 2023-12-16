Почеттино: «Челси» точно добьётся успеха, вот увидите

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об амбициях лондонского клуба. Аргентинский наставник рассказал, непросто ли возглавлять «синих» на данный момент.

«Как бы я описал опыт работы с «Челси»? Это восхитительно! Подобные проекты всегда воодушевляют. Мы знали, что будет сложно. Учитывая некоторые обстоятельства, например травмы, стало ещё сложнее.

Работа в «Челси» — это вызов. Даже если я расстроен и чувствую себя плохо на данный момент, я должен встренуться и продолжать работать. Мы будем бороться до конца!

Мы точно добьёмся успеха. Вот увидите. Это вопрос времени. Главное – быть терпеливым и верить в то, что мы делаем. Да, на сегодняшний день вы можете сказать: «Он сумасшедший». Но я не сумасшедший. Я знаю, что делаю», – приводит слова Почеттино Football.London.

На данный момент «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Почеттино набрали 19 очков после 16 туров.