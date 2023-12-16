Анчелотти: Хави — хороший тренер, но всем важен результат, а не метод

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своём коллеге — наставнике «Барселоны» Хави. Напомним, каталонцы проиграли в трёх из последних семи матчей.

«Для любого тренера вполне нормально слышать критику отовсюду. Нужно с достоинством принимать её. К сожалению, тренера судят по результату, всем всё равно на методы и умение управлять игроками. Общественная реакция зависит лишь от того, побеждает команда или нет — вот и всё. Скажу лишь одно: Хави — хороший тренер», — приводит слова Анчелотти Marca.

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На данный момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. Подопечные Хави набрали 34 очка после 16 туров. Отставание каталонцев от «Реала», идущего вторым, — пять баллов.