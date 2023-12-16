Почеттино: возвращение Нкунку — это фантастика! Надеюсь, он станет для нас важным игроком

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возвращении в строй после травмы французского форварда команды Кристофера Нкунку.

«Надеюсь, что со временем Нкунку сможет стать для нас важным игроком. Пока мы не можем ожидать от него чего-то сверхъестественного, так как он только недавно восстановился. В любом случае его возвращение — это фантастика!» – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Нкунку перешёл в «Челси» этим летом из «Лейпцига» за € 60 млн. Форвард на данный момент не провёл ни одной игры в АПЛ из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки. В прошлом сезоне француз принял участие в 36 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами.

Контракт Нкунку с лондонским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.