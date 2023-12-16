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«Атлетик» Б — «Атлетико» М: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Атлетик» Б — «Атлетико» М: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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В матче 17-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид. Команды будут играть на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Атлетик» Б: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Прадос, Эррера, Сансет, И. Уильямс, Н. Уильямс, Гурусета.

«Атлетико» М: Облак, Эрмосо, Молина, Сёюнджю, Витсель, Льоренте, Коке, Сауль, Гризманн, Мората, Лино.

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
2-й тайм
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Гурусета – 51'    

В прошлом сезоне чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дважды обыграл «Атлетик» с минимальным счётом 1:0.

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Атлетик» находится на шестой строчке, заработав 29 очков за 16 игр. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона» (41).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Турнирная таблица Ла Лиги сезона 2023/2024
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