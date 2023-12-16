Российский футболист итальянской «Венеции» Денис Черышев прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.

«Что я думаю об отстранении сборной России? Это неприятная ситуация. Надеюсь, что в скором времени нам позволят составить конкуренцию, потому что мы ни за что не несём ответственности и не имеем отношения к политике. Нам нравится соревноваться. Надеюсь, конфликт скоро закончится и всё вернётся на круги своя», — приводит слова Черышева AS.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков. Аналогичная ситуация с отстранением наблюдается и в других видах спорта, особенно командных.