Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Черышев прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров

Денис Черышев прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футболист итальянской «Венеции» Денис Черышев прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.

«Что я думаю об отстранении сборной России? Это неприятная ситуация. Надеюсь, что в скором времени нам позволят составить конкуренцию, потому что мы ни за что не несём ответственности и не имеем отношения к политике. Нам нравится соревноваться. Надеюсь, конфликт скоро закончится и всё вернётся на круги своя», — приводит слова Черышева AS.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Российские арбитры также перестали получать назначения на матчи еврокубков. Аналогичная ситуация с отстранением наблюдается и в других видах спорта, особенно командных.

Материалы по теме
Сборная России проведёт матч с Сербией, если сербы получат разрешение ФИФА и УЕФА — Tanjug
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android