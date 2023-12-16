Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Бетисом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян попал в заявку команды на матч 17-го тура испанской Примеры с «Бетисом».

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

Игра 17-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Бетисом» состоится в воскресенье, 17 декабря, и начнётся в 18:15 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). А главным арбитром встречи будет Диего Санчес Рохо.

На данный момент после 16 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на пятом месте с 29 очками. «Бетис» после такого же количества проведённых игр находится на седьмой строчке с 26 очками.

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн. В нынешнем сезоне сыграл за испанскую команду 16 матчей во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.