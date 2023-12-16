Грилиш впервые за карьеру забил в трёх играх АПЛ подряд

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» голом в ворота «орлов» отметился вингер «горожан» Джек Грилиш. Таким образом, 28-летний футболист отличается уже в трёх матчах чемпионата Англии подряд. Для Грилиша подобная серия стала первой за всю карьеру. В предыдущих двух турах АПЛ вингер поражал ворота «Тоттенхэма» (3:3) и «Лутона» (2:1).

Грилиш перешёл в «Манчестер Сити» летом 2021 года из «Астон Виллы» за € 117,5 млн. В текущем сезоне вингер провёл за «горожан» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.