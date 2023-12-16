Дьяков: если на Джикию в «Спартаке» не рассчитывают, нет смысла долбиться в закрытую дверь

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о карьерных перспективах защитника московского «Спартака» Георгия Джикии. В текущем сезоне 30-летний футболист выходил в старте за красно-белых только в семи матчах.

«Не знаю, насколько реален переход Джикии в «Краснодар», но он не играет в «Спартаке». Ему самому хочется играть, он игрок «Спартака», лидер команды. Абаскаль убрал его в запас, показав, что на него не рассчитывает. Просвета к изменениям не видно. Подписание Бабича, наверное, тоже об этом говорит. Играет Дуарте, а здоровый Джикия сидит на скамейке, поэтому трансфер возможен. Георгий хочет играть, а не сидеть на замене и терять время, это нормально. Как мне кажется, ему бы хотелось продолжить играть в «Спартаке», но если на тебя не рассчитывают, нет смысла долбиться в закрытую дверь.

У «Краснодара» сейчас и так хорошая пара защитников, на сегодняшний день им защитник не нужен, если никто не уйдет. По моему мнению, если кто-то и нуждается в защитниках, то это «Локомотив». К тому же Джикия воспитанник «Локомотива», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Всего в текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.