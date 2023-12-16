Стало известно, когда Холанд может покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд не планирует покидать «Манчестер Сити» раньше 2025 года. Об этом сообщает газета AS.

По сведениям источника, в 2024 году Холанд собирается остаться в английском клубе. Окружение игрока уверяет, что Эрлинг планирует играть за «Манчестер Сити» до 2025 года. После этого срока ситуация может измениться. Отмечается, что за норвежцем внимательно следит мадридский «Реал». «Сливочные» всё ещё хотят подписать Эрлинга.

Напомним, 23-летний Эрлинг Холанд является игроком английского «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего сборной Норвегии в € 180 млн. В текущем сезоне Холанд в общей сложности принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счёт 19 забитых мячей и пять результативных передач.