Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: неприятно видеть «Ахмат» внизу турнирной таблицы — это разочарование

Канчельскис: неприятно видеть «Ахмат» внизу турнирной таблицы — это разочарование
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нынешнем положении грозненского «Ахмата» в МИР Российской Премьер-Лиге, а также рассказал, какие команды его приятно удивили.

«Неприятно видеть команду «Ахмат» внизу турнирной таблицы. Это разочарование. Я считаю, что команда находится не на своё месте. Время покажет, сможет ли Ромащенко исправить ситуацию. Сейчас будет предсезонная подготовка. Пока сложно говорить, сможет ли Ромащенко исправить ситуацию. Вот когда пройдёт туров пять после паузы, можно будет говорить что-то.

А вот «Динамо», «Крылья» и «Краснодар» приятно удивили. Но это всего лишь первая часть чемпионата. Самое главное — конечный результат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Олег Романцев: помимо «Спартака», симпатизирую «Пари НН», «Ростову», «Ахмату» и «Рубину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android