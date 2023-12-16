Канчельскис: неприятно видеть «Ахмат» внизу турнирной таблицы — это разочарование

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о нынешнем положении грозненского «Ахмата» в МИР Российской Премьер-Лиге, а также рассказал, какие команды его приятно удивили.

«Неприятно видеть команду «Ахмат» внизу турнирной таблицы. Это разочарование. Я считаю, что команда находится не на своё месте. Время покажет, сможет ли Ромащенко исправить ситуацию. Сейчас будет предсезонная подготовка. Пока сложно говорить, сможет ли Ромащенко исправить ситуацию. Вот когда пройдёт туров пять после паузы, можно будет говорить что-то.

А вот «Динамо», «Крылья» и «Краснодар» приятно удивили. Но это всего лишь первая часть чемпионата. Самое главное — конечный результат», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.