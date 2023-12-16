Денис Черышев – о Беллингеме: он феномен

Российский игрок итальянской «Венеции» Денис Черышев высказался о полузащитнике испанского «Реала» Мадрид Джуде Беллингеме.

«Он феномен. Он съедает всех несмотря на то, что только приехал. Он играет с энтузиазмом, видно, что ему доверяют партнёры по команде, и это придаёт ему больше уверенности. Он отличный новичок, и, если он продолжит в том же духе, он может стать лучшим бомбардиром Ла Лиги», — приводит слова Черышева AS.

Напомним, Беллингем перебрался в стан «сливочных» из «Боруссии» Дортмунд летом 2023 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 103 млн. При этом Джуд в нынешнем сезоне сыграл за «Реал» Мадрид 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 мячами и пятью голевыми передачами.

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