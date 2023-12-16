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Кержаков: в 2009 году сборная России проиграла словенцам не из-за кальянов

Кержаков: в 2009 году сборная России проиграла словенцам не из-за кальянов
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Экс-форвард сборной России Александр Кержаков предположил, из-за чего национальная команда могла проиграть словенцам в ответном матче плей-офф отбора на ЧМ-2010 (0:1).

«Сборная России проиграла Словении из-за кальянов? Факт, что футболисты сборной туда заходили, да. Но то, что это было днями напролёт — и перед играми, и в ночь — нет.

СМИ было подано, что именно из-за этого мы и проиграли? Скажу так — примерный распорядок дня на сборах у футболиста сборной России 2007 и 2009 года не отличался. Всегда, когда проигрывает команда, находится масса причин, и не только футбольных. Пытаются всё к этому приписать», — сказал Кержаков в интервью журналисту Александру Шмурнову.

Напомним, осенью 2009 года сборная Словении смогла выйти на чемпионат мира благодаря гостевому голу. Первый матч в Лужниках завершился победой россиян со счётом 2:1.

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