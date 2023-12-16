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Матч «Борнмут» — «Лутон Таун» приостановлен из-за потери игроком сознания

Матч «Борнмут» — «Лутон Таун» приостановлен из-за потери игроком сознания
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Матч 17-го тура английской Премьер-Лиги «Борнмут» — «Лутон Таун» (1:1), который проходит в данный момент, приостановлен из-за потери сознания игрока гостей Тома Локьера.

29-летний Локьер упал на колени на 59-й минуте, когда владел мячом, а рядом с ним никого не было. Ему потребовалась немедленная медицинская помощь, поэтому физиотерапевты и врачи обеих команд бросились ему на помощь.

Парамедики и медицинский персонал клуба унесли Тома Локьера на носилках в подтрибунное помещение. Все болельщики встали на ноги, чтобы поаплодировать игроку. После этого главный судья Саймер Хупер увёл игроков с поля и приостановил матч.

На данный момент после 16 сыгранных матчей АПЛ «Борнмут» располагается на 14-м месте с 19 очками. «Лутон Таун» после такого же количества проведённых игр находится в зоне вылета, на 18-й строчке с девятью очками.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Остановлен
1 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Адебайо – 3'     1:1 Соланке – 58'    
Турнирная таблица АПЛ сезона 2023/2024
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