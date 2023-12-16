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Матч между «Борнмутом» и «Лутоном» отменён после потери сознания одним из игроков

Матч между «Борнмутом» и «Лутоном» отменён после потери сознания одним из игроков
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Матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Борнмутом» и «Лутон Тауном» официально отменён. Подобное решение приняли арбитры встречи после того, как защитник и капитан гостей Том Локьер потерял сознание.

Наопмним, на 59-й минуте матча 29-летний футболист упал на газон в районе центрального круга без какого-либо контакта с соперником. Физиотерапевты и врачи обеих команд немедленно бросились ему на помощь. После этого игрока на носилках унесли в подтрибунное помещение, а болельщики поднялись, чтобы поаплодировать ему.

Изначально главный судья Саймон Хупер увёл игроков с поля и приостановил матч. Позже бригадой арбитров было принято решение прекратить сегодняшнюю встречу. На момент остановки матча счёт был равным — 1:1.

После 16 сыгранных матчей АПЛ «Борнмут» располагается на 14-м месте с 19 очками. «Лутон Таун» после такого же количества проведённых игр находится в зоне вылета, на 18-й строчке с девятью очками.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Остановлен
1 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Адебайо – 3'     1:1 Соланке – 58'    
Турнирная таблица АПЛ сезона - 2023/2024
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Матч «Борнмут» — «Лутон Таун» приостановлен из-за потери игроком сознания
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