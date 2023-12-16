Матч между «Борнмутом» и «Лутоном» отменён после потери сознания одним из игроков

Матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Борнмутом» и «Лутон Тауном» официально отменён. Подобное решение приняли арбитры встречи после того, как защитник и капитан гостей Том Локьер потерял сознание.

Наопмним, на 59-й минуте матча 29-летний футболист упал на газон в районе центрального круга без какого-либо контакта с соперником. Физиотерапевты и врачи обеих команд немедленно бросились ему на помощь. После этого игрока на носилках унесли в подтрибунное помещение, а болельщики поднялись, чтобы поаплодировать ему.

Изначально главный судья Саймон Хупер увёл игроков с поля и приостановил матч. Позже бригадой арбитров было принято решение прекратить сегодняшнюю встречу. На момент остановки матча счёт был равным — 1:1.

После 16 сыгранных матчей АПЛ «Борнмут» располагается на 14-м месте с 19 очками. «Лутон Таун» после такого же количества проведённых игр находится в зоне вылета, на 18-й строчке с девятью очками.