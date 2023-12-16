Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин допустил свою аренду в другой клуб

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин допустил свою аренду в другую команду.

«Продолжение карьеры? Есть такой вариант, что останусь в «Спартаке». Может, завтра я вообще буду играть в стартовом составе. Пока нет приоритетного варианта между арендой и «Спартаком». Хочется играть, поэтому есть мысли и об аренде, а там как получится», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Мелёшин является воспитанником красно-белого клуба. Он перебрался из молодёжки в основную команду зимой 2023 года. В нынешнем сезоне сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 500 тысяч.