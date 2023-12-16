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Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао и потерял важные очки

Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао и потерял важные очки
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В матче 17-го тура испанской Примеры встречались «Атлетик» Бильбао и «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания). Матч обслужила бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Матч начался в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте после розыгрыша углового Андер Эррера вернул мяч к мадридским воротам, а Горка Гурусета с линии вратарской ударом в касание открыл счёт.

На 64-й минуте Нико Уильямс откликнулся на передачу к правому краю штрафной, выдержал паузу и классно пробил из-под защитника.

На данный момент после 17 сыгранных матчей испанской Примеры «Атлетик» располагается на пятой строчке с 32 очками. «Атлетико» находится на третьем месте с 34 очками.

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Гурусета – 51'     2:0 Уильямс – 64'    
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2023/2024

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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