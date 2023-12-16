17-летний аргентинский талант хочет перейти в «Барселону» – Романо

Полузащитник «Ривер Плейт» Клаудио Эчеверри хочет продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, аргентинский игрок мечтает выступать за сине-гранатовых. «Барселона» также заинтересована в том, чтобы подписать талантливого полузащитника. Отмечается, что в контракте Эчеверри с «Ривер Плейтом» прописаны отступные в размере € 25 млн. Каталонцы готовы заплатить больше, растянув при этом платёж на несколько частей.

Напомним, 17-летний Эчеверри имеет действующее трудовое соглашение с клубом «Ривер Плейт» до декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Аргентины в € 4 млн.

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