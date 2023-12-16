Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» трижды проиграл в шести последних матчах Ла Лиги

«Атлетико» трижды проиграл в шести последних матчах Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 16 декабря, мадридский «Атлетико» на выезде уступил «Атлетику» в матче 17-го тура испанской Ла Лиги — 0:2. Таким образом, подопечные Диего Симеоне трижды проиграли в шести последних матчах чемпионата.

До наступления неудачной серии в последний раз в матче Ла Лиги «Атлетико» проигрывал в середине сентября. Тогда «Валенсия» разгромила «матрасников» — 3:0. На протяжении последних шести матчей чемпионата Испании «Атлетико» добыл три победы (над «Вильярреалом» (3:1), «Мальоркой» (1:0) и «Альмерией» (2:1) и трижды проиграл («Лас-Пальмасу» (1:2), «Барселоне» (0:1) и «Атлетику» (0:2).

Свой следующий матч в Ла Лиге «Атлетико» проведёт во вторник, 19 декабря. Команда Симеоне на домашней арене встретится с «Хетафе». Начало игры — в 23:30 мск. На данный момент «матрасники» занимают третье место в чемпионате, отставая от лидирующей «Жироны» на семь очков.

Материалы по теме
Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» из Бильбао и потерял важные очки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android