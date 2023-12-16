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Моуринью – о сборной игроков, которых тренировал: я никогда такую не делал. Это фейк

Моуринью – о сборной игроков, которых тренировал: я никогда такую не делал. Это фейк
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не объявлял символическую сборную лучших игроков, которых тренировал.

«Я никогда этого не делал. Я всегда отказывался это делать, для меня сделать такое невозможно. Это фейковые новости.

У меня было так много лучших игроков, но самое главное — то, что эти игроки мне дали. Игроки, которые дали мне всё: качество, усилия, кровь и душу. Все они входят в мои лучшие 11, все они. Вот почему я всегда отказывался выбирать 11 лучших.

Я люблю и уважаю всех своих игроков.

Фейковые новости. Пожалуйста, уважайте мою историю и уважайте моих мальчиков», — написал Моуринью в соцсети.

Напомним, ранее появилась новость, в которой утверждалось, что Жозе Моуринью огласил символическую сборную лучших игроков, которых тренировал на протяжении всей своей карьеры.

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