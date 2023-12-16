Игрок «Лутон Таун» Локьер перенёс остановку сердца во время матча с «Борнмутом»

Капитан и защитник «Лутон Таун» Том Локьер перенёс остановку сердца во время матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1), который был остановлен, сообщает пресс-служба клуба.

На 59-й минуте матча Локьер потерял сознание и перенёс остановку сердца. На поле быстро выбежали медицинские бригады обеих команд для оказания помощи. Вскоре его на носилках унесли в подтрибунное помещение, а все зрители на стадионе встали со своих мест и аплодировали в адрес защитника. Позже 29-летний игрок пришёл в себя. В данный момент он находится в больнице.

При этом матч 17-го тура будет перенесён на более поздний срок и доигран с 66-й минуты.

Ранее в мае игрок также потерял сознание на футбольном поле. Затем ему была сделана операция на сердце.

После 16 сыгранных матчей АПЛ «Борнмут» располагается на 14-м месте с 19 очками. «Лутон Таун» после такого же количества проведённых игр находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку с девятью очками.