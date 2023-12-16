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Николай Ларин: не понимаю, зачем чемпионату России столько средних легионеров

Николай Ларин: не понимаю, зачем чемпионату России столько средних легионеров
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался о качестве легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Никогда не считал, что в чемпионате России много качественных легионеров. Их не было много, так же нет и сейчас. Я вижу перспективу роста чемпионата и интереса к нему не из-за средних иностранцев. Если бы они были топ-уровня, то я понимал бы, что это нужно. Но сейчас я не понимаю, зачем их такое количество нужно нашему чемпионату. Пусть лучше российские футболисты играют больше», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по правилам у клубов Российской Премьер-Лиги есть возможность заявить до 13 легионеров на сезон. Одновременно на поле могут выйти не более восьми из них.

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