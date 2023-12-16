Гвардиола: мы были лучше, но не смогли выиграть, как и с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда дома сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

«Мы потеряли два очка из-за своих ошибок. Но в целом, мы провели хорошую игру. Мы создавали больше голевых моментов, почти не допускали опасности у своих ворот, но всё равно не смогли выиграть матч. Так было и с «Тоттенхэмом», и с «Ливерпулем». Сегодня мы не смогли взять заслуженные три балла. Больше мы не можем себе позволить потерю очков», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» набрали 33 очка после 17 туров.

Свой следующий матч в АПЛ «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 23 декабря. Команда Гвардиолы на домашней арене встретится с «Брентфордом». Начало игры — в 18:00 мск.