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Игроки молодёжного «Локомотива» получили награды на Матче звёзд Кубка России

Игроки молодёжного «Локомотива» получили награды на Матче звёзд Кубка России
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Игроки московского «Локомотива» Алексей Батраков, Тимофей Митров и Никита Беленков получили награды по итогам сезона Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) в торжественной обстановке на Матче звёзд Фонбет Кубка России, сообщает пресс-служба клуба.

Батраков стал лучшим игроком МФЛ, а также получил награду лучшего ассистента лиги. В сезоне-2023 Алексей отдал 12 голевых передач, на четыре больше ближайшего конкурента. Также на его счету девять голов и первое место в лиге по системе «гол+пас».

Митров получил награду лучшего вратаря МФЛ. Он провёл в минувшем сезоне 17 матчей, в 11 из которых сыграл «на ноль».

Беленков является лучшим бомбардиром ЮФЛ-3. В прошедшем сезоне Никита забил 12 мячей.

При этом молодёжная команда «Локомотива» стала победителем МФЛ.

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