Почеттино: хорошая победа над «Шеффилдом». Я уверен в себе и верю в игроков и клуб

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о матче 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда дома уверенно обыграла «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Я очень доволен. Игра была хорошей. Забить несколько мячей — хороший показатель в матчах с командой, которая агрессивно играет с низким блоком.

Я уверен в себе, даже когда мы проигрываем. Я также верю в своих игроков и клуб. Теперь нужно использовать положительные эмоции от победы в четвертьфинальном матче Кубка с «Ньюкаслом», — приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Синие» набрали 22 очка после 17 туров.

Свой следующий матч в АПЛ «Челси» проведёт в воскресенье, 24 декабря. Команда Почеттино на выезде встретится с «Вулверхэмптоном». Начало игры — в 16:00 мск.