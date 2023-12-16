Реакция футбольного мира на перенесённую остановку сердца игроком «Лутона» Локьером

Популярные футболисты и известные спортивные журналисты в своих социальных сетях отреагировали на новость о том, что капитан «Лутон Таун» Том Локьер перенёс остановку сердца во время матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом»

Экс-защитник «Челси» Джон Терри: «Молюсь за Тома Локьера»;

Игрок «Эвертона» Эшли Янг: «Мои мысли и молитвы с Томом и его семьей»;

Ведущая Оливия Бузагло: «Сегодняшний день позволил взглянуть на вещи по-другому. Футбол не важен. Это самое ужасное, что я и, возможно, все остальные когда-либо видели. Все мои молитвы обращены к Тому Локьеру»;

Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер: «Поступают сообщения о том, что Том Локьер теперь пришёл в сознание. Слава небесам».

Напомним, матч 17-го тура АПЛ «Борнмут» – «Лутон Таун», который проходил сегодня, был остановлен на 59-й минуте, когда Том Локьер потерял сознание и перенёс остановку сердца. Игрока после этого доставили в больницу. Матч при счёте 1:1 было принято решение доиграть в другой день.