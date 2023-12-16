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Реакция футбольного мира на перенесённую остановку сердца игроком «Лутона» Локьером

Реакция футбольного мира на перенесённую остановку сердца игроком «Лутона» Локьером
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Популярные футболисты и известные спортивные журналисты в своих социальных сетях отреагировали на новость о том, что капитан «Лутон Таун» Том Локьер перенёс остановку сердца во время матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом»

  • Экс-защитник «Челси» Джон Терри: «Молюсь за Тома Локьера»;
  • Игрок «Эвертона» Эшли Янг: «Мои мысли и молитвы с Томом и его семьей»;
  • Ведущая Оливия Бузагло: «Сегодняшний день позволил взглянуть на вещи по-другому. Футбол не важен. Это самое ужасное, что я и, возможно, все остальные когда-либо видели. Все мои молитвы обращены к Тому Локьеру»;
  • Бывший нападающий «Барселоны» Гари Линекер: «Поступают сообщения о том, что Том Локьер теперь пришёл в сознание. Слава небесам».

Напомним, матч 17-го тура АПЛ «Борнмут» – «Лутон Таун», который проходил сегодня, был остановлен на 59-й минуте, когда Том Локьер потерял сознание и перенёс остановку сердца. Игрока после этого доставили в больницу. Матч при счёте 1:1 было принято решение доиграть в другой день.

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Игрок «Лутон Таун» Локьер перенёс остановку сердца во время матча с «Борнмутом»
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Остановлен
1 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Адебайо – 3'     1:1 Соланке – 58'    
Турнирная таблица АПЛ
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