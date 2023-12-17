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«Валенсия» — «Барселона»: Феликс вывел сине-гранатовых вперёд

«Валенсия» — «Барселона»: Феликс вывел сине-гранатовых вперёд
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В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисос Арьясом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й минуте «Барселона» вышла вперёд. Голом с передачи Рафиньи отметился португальский форвард «блауграны» Жоау Феликс. Каталонцы впереди — 1:0.

На данный момент «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 34 очка в 16 проведённых матчах. «Валенсия», в свою очередь, находится на 11-й позиции с 19 очками после аналогичного количества встреч.

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 55'     1:1 Гильямон – 70'    
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