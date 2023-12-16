Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возможный новичок «Зенита» Миятович — самый молодой автор хет-трика за «Црвену Звезду»

Возможный новичок «Зенита» Миятович — самый молодой автор хет-трика за «Црвену Звезду»
Аудио-версия:
Комментарии

Возможный новичок санкт-петербургского «Зенита» Йован Миятович стал самым молодым автором хет-трика за сербскую «Црвену Звезду», побив рекорд бывшего футболиста Деяна Станковича, сообщает Mozzart Sport.

Молодой нападающий оформил хет-трик в возрасте 18 лет, восьми месяцев и шести дней в матче 19-го тура сербской Суперлиги со «Спартаком» из Суботицы (4:1), который прошёл сегодня, 16 декабря.

В нынешнем сезоне Йован Миятович сыграл 18 матчей за «Црвену Звезду» во всех турнирах, где отметился девятью мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1,8 млн.

Напомним, у «Зенита» есть первостепенное право выкупа игрока, как это было и с защитником Страхиней Эраковичем. При этом сам Йован не хочет переходить в стан сине-бело-голубых.

Материалы по теме
«Зенит» «забронировал» ещё двух талантов из Сербии. Их сравнивают с Бекхэмом и Виейра
«Зенит» «забронировал» ещё двух талантов из Сербии. Их сравнивают с Бекхэмом и Виейра
Материалы по теме
Источник: «Спартак» отказался от трансфера форварда «Црвены Звезды» Миятовича
Форвард «Црвены Звезды» Миятович настроен перейти в «Фейеноорд», а не в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android