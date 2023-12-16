Возможный новичок «Зенита» Миятович — самый молодой автор хет-трика за «Црвену Звезду»

Возможный новичок санкт-петербургского «Зенита» Йован Миятович стал самым молодым автором хет-трика за сербскую «Црвену Звезду», побив рекорд бывшего футболиста Деяна Станковича, сообщает Mozzart Sport.

Молодой нападающий оформил хет-трик в возрасте 18 лет, восьми месяцев и шести дней в матче 19-го тура сербской Суперлиги со «Спартаком» из Суботицы (4:1), который прошёл сегодня, 16 декабря.

В нынешнем сезоне Йован Миятович сыграл 18 матчей за «Црвену Звезду» во всех турнирах, где отметился девятью мячами и двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1,8 млн.

Напомним, у «Зенита» есть первостепенное право выкупа игрока, как это было и с защитником Страхиней Эраковичем. При этом сам Йован не хочет переходить в стан сине-бело-голубых.