В «Лутоне» обратились к болельщикам после перенесённой Локьером остановки сердца

Пресс-служба «Лутона» прокомментировала драматичный эпизод в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», во время которого капитан команды Том Локьер перенёс остановку сердца.

«Наш медицинский персонал подтвердил, что у Локьера случилась остановка сердца на поле — но к тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришёл в себя. Том получил оперативное лечение на стадионе, за что мы ещё раз благодарим медицинские бригады с обеих сторон.

Тома привезли в больницу. Мы можем заверить болельщиков, что его состояние стабильно. Сейчас он проходит дополнительное обследование, находясь вместе со своей семьёй. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, заботу и тёплые слова в адрес Локьера», – говорится в официальном сообщении «Лутона».

Напомним, сегодня, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутоном», который был остановлен на 59-й минуте, когда Том Локьер потерял сознание и перенёс остановку сердца. Игрока после этого доставили в больницу. Матч было решено доиграть в другой день со счёта 1:1.