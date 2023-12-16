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В «Лутоне» обратились к болельщикам после перенесённой Локьером остановки сердца

В «Лутоне» обратились к болельщикам после перенесённой Локьером остановки сердца
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Пресс-служба «Лутона» прокомментировала драматичный эпизод в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом», во время которого капитан команды Том Локьер перенёс остановку сердца.

«Наш медицинский персонал подтвердил, что у Локьера случилась остановка сердца на поле — но к тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришёл в себя. Том получил оперативное лечение на стадионе, за что мы ещё раз благодарим медицинские бригады с обеих сторон.

Тома привезли в больницу. Мы можем заверить болельщиков, что его состояние стабильно. Сейчас он проходит дополнительное обследование, находясь вместе со своей семьёй. Мы хотели бы поблагодарить всех за поддержку, заботу и тёплые слова в адрес Локьера», – говорится в официальном сообщении «Лутона».

Напомним, сегодня, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Лутоном», который был остановлен на 59-й минуте, когда Том Локьер потерял сознание и перенёс остановку сердца. Игрока после этого доставили в больницу. Матч было решено доиграть в другой день со счёта 1:1.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Остановлен
1 : 1
Лутон Таун
Лутон
0:1 Адебайо – 3'     1:1 Соланке – 58'    
Турнирная таблица АПЛ
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