Почеттино: Палмер оказывает существенное влияние на игру «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о полузащитнике своей команды — Коуле Палмере. 21-летний хавбек в матче 17-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) забил гол и отметился результативной передачей.

«Палмер — в первую очередь плеймейкер. Он тот, кто может связывать своими передачами всех партнёров по команде между собой. В то же время он ещё и футболист, способный забивать голы и отдавать результативные передачи. С первого дня пребывания в «Челси» Палмер оказывает существенное влияние на игру нашей команды», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в последний день летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лондонцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.