Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино: Палмер оказывает существенное влияние на игру «Челси»

Почеттино: Палмер оказывает существенное влияние на игру «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о полузащитнике своей команды — Коуле Палмере. 21-летний хавбек в матче 17-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) забил гол и отметился результативной передачей.

«Палмер — в первую очередь плеймейкер. Он тот, кто может связывать своими передачами всех партнёров по команде между собой. В то же время он ещё и футболист, способный забивать голы и отдавать результативные передачи. С первого дня пребывания в «Челси» Палмер оказывает существенное влияние на игру нашей команды», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в последний день летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лондонцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Материалы по теме
Почеттино: хорошая победа над «Шеффилдом». Я уверен в себе и верю в игроков и клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android