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Кварацхелия прервал пятиматчевую серию без результативных действий в составе «Наполи»

Кварацхелия прервал пятиматчевую серию без результативных действий в составе «Наполи»
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Вингер сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:1). Таким образом, футболист неаполитанского клуба прервал небольшую серию без результативных действий.

Италия - Серия А . 16-й тур
16 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Осимхен – 69'     1:1 Паволетти – 72'     2:1 Кварацхелия – 75'    

До этого Хвича не мог забить и сделать голевую передачу на протяжении пяти матчей подряд. Он уходил с поля без результативных действий в играх: с «Реалом» (2:4) и «Брагой» (2:0) в Лиге чемпионов, а также с «Интером» (0:3) и «Ювентусом» (0:1) в чемпионате Италии.

Напомним, 22-летний Хвича Кварацхелия выступает в составе итальянского «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне вингер сборной Грузии в общей сложности принял участие в 21 матче. Ему удалось записать на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.

Турнирная таблица Серии A
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