Кварацхелия прервал пятиматчевую серию без результативных действий в составе «Наполи»

Вингер сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился забитым мячом в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:1). Таким образом, футболист неаполитанского клуба прервал небольшую серию без результативных действий.

До этого Хвича не мог забить и сделать голевую передачу на протяжении пяти матчей подряд. Он уходил с поля без результативных действий в играх: с «Реалом» (2:4) и «Брагой» (2:0) в Лиге чемпионов, а также с «Интером» (0:3) и «Ювентусом» (0:1) в чемпионате Италии.

Напомним, 22-летний Хвича Кварацхелия выступает в составе итальянского «Наполи» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2027 года. В текущем сезоне вингер сборной Грузии в общей сложности принял участие в 21 матче. Ему удалось записать на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.