Деку: в «Барсе» идёт перестройка. Хави проявил мужество, возглавив клуб в непростое время

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о критике в адрес главного тренера каталонской команды Хави со стороны болельщиков «сине-гранатовых».

«Сейчас мы полностью перестраиваем клуб. Хави проявил мужество, согласившись на подобную работу в трудный момент. В то же время, я понимаю критику со стороны болельщиков, поскольку люди всегда ожидают победы «Барсы», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Хави возглавил «Барселону» в феврале 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством одержала победу в чемпионате Испании. На данный момент «блауграна» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 34 очка после 16 туров. «Сине-гранатовые» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв квалификационную группу.