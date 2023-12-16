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Деку: в «Барсе» идёт перестройка. Хави проявил мужество, возглавив клуб в непростое время

Деку: в «Барсе» идёт перестройка. Хави проявил мужество, возглавив клуб в непростое время
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о критике в адрес главного тренера каталонской команды Хави со стороны болельщиков «сине-гранатовых».

«Сейчас мы полностью перестраиваем клуб. Хави проявил мужество, согласившись на подобную работу в трудный момент. В то же время, я понимаю критику со стороны болельщиков, поскольку люди всегда ожидают победы «Барсы», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Хави возглавил «Барселону» в феврале 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством одержала победу в чемпионате Испании. На данный момент «блауграна» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 34 очка после 16 туров. «Сине-гранатовые» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв квалификационную группу.

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