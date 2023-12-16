«Реал» обозначил Осимхена как альтернативу трансферам Мбаппе и Холанда

«Реал» определился с альтернативным вариантом в случае неудач по трансферу нападающих Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»). Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, мадридцы заинтересованы в подписании нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. На данный момент нет никаких гарантий, что «сливочные» смогут заполучить кого-то из желаемого дуэта Мбаппе-Холанд. В связи с этим, руководство клуба готово предпринять попытки по приобретению Осимхена летом 2024 года.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» близок к договорённости с Осимхеном и его представителями о продлении соглашения.