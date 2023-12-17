«Сан-Паулу» хочет выручить за трансферную цель «Зенита» Бералдо рекордную сумму

«Сан-Паулу» собирается получить рекордную для себя сумму за трансфер 20-летнего Лукаса Бералдо. Об этом информирует Radio Itatiaia.

По сведениям источника, «Сан-Паулу» прекрасно понимает, что спрос на Бералдо на трансферном рынке велик. В его услугах заинтересованы несколько клубов из Европы. Поэтому руководство бразильского клуба намерено найти наиболее выгодный финансовый вариант для себя.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Сан-Паулу» отклонил предложение «Зенита» по Бералдо. Сообщалось, что российский клуб предлагал за игрока € 18 млн.

Напомним, контракт Бералдо с «Сан-Паулу» рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего бразильского защитника в € 15 млн.